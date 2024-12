Talvepuhkus Tahko suusakeskuses – lihtne tulla, kahju lahkuda

Tahko asub Kesk-Soomes ning seetõttu on ligipääs siia igast suunast lihtne. Ligipääs on mugav nii autoga, rongiga, bussiga kui ka lennukiga. Tahko on suuruselt Soome neljas suusakeskus, mis tuntud just suurepäraselt hooldatud nõlvade, mitmekesiste lisavõimaluste ja mõnusa puhkuseatmosfääri poolest. Ja küllap ka imeliste päikesetõusu ja –loojangu piltidest, sest Tahko nõlvad asetsevad ida ja lääne suunda ning seetõttu saad koguaeg suusatada koos päikesega.

Mäesuusatamine on Tahkol muidugi number 1 tegevus ning selleks on rikkalikult võimalusi: kokku 25 nõlva, millede laskumised ulatuvad 1,2 kilomeetrini ning kõrgustevahe on 200 meetrit. Tahkol leidub nõlvu algajatele ja ka kogenumatele suusatajatele. Mäel tegutsevas suurepärasel tasemele suusakoolis saavad õppida suusatama või lihvida ju olemasolevaid oskusi nii suured kui väikesed.

Foto: Tahko Suusakeskus

Mida Tahkol veel teha?

Tahko keskuse teeb eriliseks see, et lisaks suusatamisele on siin veel palju muid võimalusi erinevate taliseikluste nautimiseks. Siin on seitse ideed, mida proovida Tahkol lisaks suusatamisele:

Ziplinega mäe otsast alla! Tule Tahko mäe tipust alla hoopis trossi mööda kihutades – Tahko zipline on Soome pikim ja sellega saab mäest laskuda igal aastaajal. Vaatepilt ja närvikõdi on igatahes võimas.

Suusamatk talve võlumaal. Tahko ümbruses on ligi 70 kilomeetrit suurepärases korras ja osalt ka valgustatud murdmaasuusaradu ning mitmeid suusaonne. Vaheta mäesuusad murdmaasuuskade vastu ja tee retk hingematvalt ilusas talvises Soome looduses!