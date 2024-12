Puhkus Soome talvepealinnas Kuopios

Kesk-Soomes Tuhande Järve Maa südameks nimetatud Kuopio linnakesele toob ehk kõige rohkem tuntust lähikonnas asuv Tahko suusakeskus, mis on eestlaste seas juba aastaid väga populaarne. Aga kas tead, et Kuopios on talvel niipalju põnevat ette võtta, et soomlased valisid Kuopio lausa 2023. aasta talvelinnaks!