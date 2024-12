Maailma kõige kuumemad lennumarsruudid ei asu sugugi läänemaailmas

CNN on avaldanud OAGOfficial Airline Guide) ülevaate maailma kõige populaarsematest lennumarsruutidest, mida iga päev kasutab tuhandeid inimesi. Edetabelit juhib vaid kahetunnine lend Aasias, mis toimub Hong Kongi ja Taipei vahel: sellel marsruudil läks (ja kuivõrd aasta pole veel läbi, siis tehniliselt ka läheb) 2024. aastal müüki 6 781 577 reisijakohta. Muidugi ei olnud kõik lennukid täiesti välja müüdud. Ka teine menukas marsruut asus üht otsa pidi Aasias: Cairo (Egiptus) ja Jeddahi (Saudi-Araabia) vahel vooris lennukeid sedavõrd palju, et kokku on 2024. aasta lõpuks olnud sel marsruudil lennata kokku 5 469 274 reisijal. Populaarsuselt kolmas oli Incehon (Soul) - Narita (Tokyo) liin, neljas viib Kuala Lumpurist Singapuri, viies ühendab Incehoni Osakaga, kuues toimib Dubai ja Riyadhi vahel, seitsmes kulgeb Bangkokist Hong Kongi, kaheksas on õhusillaks Jakartast Singapuri ning üheksas lõimib läbi taevalaotuse Bangkoki ja Singapuri. Alles kümnes marsruut (kus reisijatekoht müügil 4 011 235) on läänemaailmas ja ühendab üle Atlandi ookeani juhtivaid finantskeskuseid Londonit ja New Yorki.