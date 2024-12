Päev Peipsi ääres. Kuhu minna ja mida teha?

Kui Peipsil on jää (tavaliselt ta ikka tuleb järve katma jaanuarikuust alates), siis soovitame esmalt seada sammud Varnjasse. Mesi Tare pererahvas pakub seal spetsiaalselt Peipsi jääl liikumiseks ehitatud imeliikurite karakattidega jääle viimise ja toomise teenust kaluritele. Kui aga hommikust õhtuni õues viluda tuule käes külmetada ei soovi, rendi Mesi Tarelt hoopis kalakõda. See on mõnus ahjuga majake, mis järvejääle viiakse ja kus saad sõbraga koos isegi ilma kinnasteta kala püüda. Luksus missugune!

Kui Sul on aega tunnike või paar soovitame seltskonnale tellida karakatisafari. Saate imeliikuriga sõidu järvele, saate proovida jäässe augu proovimist ja soovi korral kalagi püüda. Õige karakatisafari juurde kuulub veel jääl kalasupi tegemine, samovaritee ja pirukad!

Kui jääd veel ei ole või on soov tugevamale pinnasele jääda, siis võiks vaadata üle disc golfi rajad. Need leiad eest Koosalt, Alatskivilt ja Palalt. Kui vähegi lund on, on Pala terviseradadel sisse lükatud jäljed murdmaasuusatamiseks. Spordikaugematele külalistele soovitame Alatskivi matkarada, mis nii tunnikeseks ümber Alatskivi järve uitama viib. Kodavere kultuuri- ja looduspärandiga saad tuttavamaks kui avad Navicup äppi, otsid üles kaardi “Kodavere rännuteed” ja asud selle abil meie piirkonda avastama.