VIDEO Islandil puhkusel viibinud turisti ootamatult tormine seiklus lõbustab netirahvast

TikToki postitatud videos, mis on alates 12. novembrist kogunud 1,9 miljonit vaatamist, on näha Nonkovicit Sky Lagooni basseinides, samal ajal kui vihm kallab alla ja tugev tuul muudab lõõgastumise keeruliseks.

Videol on näha, kuidas inimesed on vees, kuid tuule tekitatud lained muudavad kogemuse kõike muud kui nauditavaks.

Sky Lagoon on ookeaniäärne kuumaveeallikate spaa Islandi pealinna Reykjavíki lähedal. Spaa pakub külastajatele võimalust nautida Islandi geotermaalseid vanne, mis on kohalik traditsioon ja populaarne tegevus turistidele, kes riiki külastavad.

Islandil asuv reisibüroo Guide to Iceland selgitab, et need geotermaalsed basseinid saavad soojust maa-alusest laavast. Saare rahvas on mitmel viisil geograafiliselt ainulaadne, sealhulgas oma looduslike kuumaveeallikate ja aktiivsete vulkaanide poolest.