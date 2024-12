UURING TikToki aastane süsinikujalajälg on suurem kui Kreekal

Prantsusmaal tegutsev süsinikuarvestuse konsultatsioonifirma Greenly leidis, et TikToki keskmine kasutaja tekitab aastas kasvuhoonegaase, mis võrduvad 198 kilomeetri läbimisega bensiinimootoriga autoga. See ei pruugi kõlada katastroofiliselt, kuid TikTokil on kokku miljard kasutajat, mis tähendab, et kokku võivad need väikesed ühe inimese jalajäljed muutuda märkimisväärseks globaalseks probleemiks.