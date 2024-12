VIDEO Kuhu kadusid Ameerika kummaliselt hiigelkõrgendikult kõik inimesed?

Kui Utah’ osariigi idaosas Green Riveri väikelinnast autoga mööda sõitsime, lubatud maksimumkiirus 70. kiirteel 80 miili tunnis, mis on Infiniti QX 80 luksusmaasturile kerge saavutada, ilma et mootor erilisi tuure üles võtaks, kuigi auto on lai, raske ja kõrge – esiklaasi harjaga puhastamiseks tuleb üksjagu gümnastikat teha –, teatas silt tee ääres, et järgmine koht, kus saab bensiini, süü ja muid teenuseid, jääb 106 miili kaugusele. See teeb peaaegu sama välja, kui Tartu–Tallinna maantee ääres poleks mitte midagi. See on USA kiirteede võrgustiku pikim lõik, kus pole autodele ainsatki teenindusjaama.