«Aknaalune koht on üks väheseid asju, mis mulle lendamise juures meeldib»

Reisija sõnul algas kõik rahulikult, kuni see üks pere pardale tuli. Probleem tekkis siis, kui nende lapsele selgus, et tema iste ei olegi aknaga. «Tüdruk hakkas kohe kurtma: «Ma tahan akna juurde. Ma tahan akna juurde.» Vanemad üritasid teda rahustada, aga varsti muutus see täielikuks draamaks – nutt ja karjed,» selgitas reisija.