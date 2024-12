Jõulupealinn, kus elas kord krokodill

Peale maandumist Prahas viib mind ajalooline rong nimega Vindobona edasi Viini suunas. Tegemist on Austria rongiga, mis suundub Prahast 254 km Viini ja nii on stiilselt restoranvagunis ette valmistatud Austria roogade menüü, kõrvale Austria joogid – kohvidest üle limonaadi veinini. Veidi üle kahe tunni ja rong peatub Brno`s ehk Brünnis, nagu kohale jõudnud austerlased linna nimetavad. Eesmärgiks on avastada 2024 aasta Euroopa jõulupealinna. Nimelt valib Euroopa parlamendi rahvusvaheline žürii aastast 2017 Euroopa jõulupealinna ja andis siinjuures Brno tiitli lisanimeks «loominguline jõulujuveel». Põhirolli mängis valiku langetamise juures see, et Brno paneb pearõhu regionaalsusele ja solidaarsusele. Solidaarsus tähendab, et käsil on mitmed heategevusprojektid, millega toetatakse abivajajaid.