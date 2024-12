Stjuardess hoiatab: need kolm lennukiharjumust tuleks keelustada!

Kui oled lennukis tundide viisi kitsastes tingimustes koos sadade teiste reisijatega, on pinged kerged tekkima. Peale selle, et jõuaksid sihtkohta turvaliselt ja õigel ajal, on mõistlik teha kõik, et mitte muutuda tüütuks kaasreisijaks. Eriti tuleks hoiduda personali ärritamisest.