Euroopa soodsaim linnapuhkus, mis pakub luksuslikke elamusi

700 aasta vanuste müüride taga peitub lummav linn, kus brutalistlik nõukogude arhitektuur kohtub luksuslike butiikide ja kiiresti areneva toidukultuuriga. Vilniuse unikaalne atmosfäär on omamoodi segu ajaloolisest keerukusest ja vabaduse hingusest. «Kuigi Leedu saavutas NSV Liidust iseseisvuse üle 30 aasta tagasi, on vabaduse hõngu endiselt õhus tunda,» sõnas Alice.

Vanalinna lähedal asub Užupise linnaosa, mis kuulutas end 1997. aastal vabariigiks. Piirkond on tuntud oma loova ja vabameelse vaimu poolest ning Alice kirjeldab seda kui Vilniuse tõelist kultuurikeskust. Giid Lina Dusevičienė selgitas, et kunagine mahajäetud ja kõrge kuritegevusega piirkond on muutunud elavaks loominguliseks rajooniks. «See oli koht, kus inimesed said olla nemad ise, ja nad aitasid teistel taas indiviidiks saada,» lisas giid.