Marrakech on täis lõhnu, värve ja hääli

Hommikud pole Marrakechis vaiksed - juba esimese palvuse ajaks aetakse puuviljaletid ja mahlapressid tänavale. Siin on komme, et mehed müüvad ja naised ostavad. See on alati nii olnud. Kiirus on siinmaal võõras mõiste, neil on aega elada küll. Õhus on idamaine lõhnabukett: pannkoogi praadimine, liha küpsetamine, müüdavad vürtsid ning õlid. Kõik see jõuab meie ninadesse ja saab peagi ilusaks mälestuseks ühest idamaa mediinast.