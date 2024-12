Saladuslikud hoovid Tallinnas

Sügisene värvikirevus avaneb ühes põnevas tagaõues Vaimu tänaval. Vaimu tänav, mis keskajal kandis ju Tondi nime, on üks põnev koht. Vähe sellest, et siin igas majas kummitab, on ka tänava hoonestus säilitanud paljuski oma keskaegse ilme. See väike, sopiline ja kodune oaas on justkui vastand vanalinna avalikule ruumile, mis ei ole enam sugugi nii muhe. Hoovis kasvab jõudsalt metsviinapuu, kes on käinud Saksamaal Wittenbergis, sellel on kindlasti äratundmisrõõm suur, sest seal linnas on taolisi hoovikesi päris palju. See hoov pole eriline mitte ainult oma välimuse tõttu, vaid siin asus veel paar aastat tagasi Eesti ainus teritusteenust pakkuv töökoda. Kui 20. sajandi lõpus oli oma teritusteenus peaaegu iga tehase juures, siis viimastel aastatel sai seda teha ainult Vjatšeslav Hanovo juures, kes aegade muutumisele vaatamata üritas käsitöölisena ennast pinnal hoida. Teritaja töökoja seinte beež toon on ammu kadunud paksu musta tolmu alla, nõukogudeaegsed rohmakad teritusmasinad seisavad nagu muuseumieksponaadid, väikeses nurgas peidab ennast päevinäinud puidust töölaud, mis on täis metallist esemeid ja isetehtud lampe. Aeg on siin seisma jäänud alates aastast 1980, kui toona kolmekümnendates noormees Vjatšeslav Hanov siia tööle tuli. See koht siin mõjub päris maaväliselt, tasub Vaimu tänava väravate vahelt sisse piiluda ning õige hoov üles leida, mäng väärib küünlaid!