HINNATÕUS Viimased nädalad odavaks püramiidivaatlemiseks

Egiptuse väljaanne Egypt Independent annab teada, et alates 1. jaanuarist 2025 maksab sissepääsupilet Cheopsi ehk Khufu püramiidi välismaalastele 1500 Egiptuse naela (umbes 28.39 eurot). Senine hind on 900 naela (umbes 17 eurot). Tõusevad ka egiptlastele mõeldud hinnad: kohalik peab edaspidi maksma 150 naela (varem 100 naela) ning Egiptuses õppivatelt noortelt hakatakse küsima 75 naela senise 50 asemel.

Kokkuhoidlikel on hea teada, et veidi väiksemate püramiidide piletid on üldjuhul olnud odavamad. Samas tuleb omaette pilet osta ka selleks, et Giza püramiididele ülepea läheneda. Selle hind on veebilehe Egymonuments andmeil praegu välismaalastele 700 naela (umbes 13.25 eurot).