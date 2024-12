Džiibi- ehk Maasturikaar, inglise keeles Jeep Arch, mõnel kaardil ka Gold Bar Arch ehk Kuldse liivasiilu kaar. Kaare all on võimalik hoolsalt vaadates näha inimesi.

Suundusime abikaasaga Colorado jõe ääres raudtee-alusest tulvavee tunnelist läbi Gold Bari ehk rohmakalt tõlkides Kuldse liivasiilu kanjonisse hoiakuga, et näis, mis juhtuma hakkab, sest saadaolev info eesootava seikluse kohta ei olnud just julgustav. Väideti, et eksida võid kergesti ja üleüldse on rada raske, isegi keeruline.