Surmav põhjus, miks Põhja- ja Lõuna-Ameerika vahel maanteed mööda reisida on peaaegu võimatu

Tänapäeva lihtsa ja kiire reisimise ajastul võib tunduda loomulik, et Põhja- ja Lõuna-Ameerika vahel peaks olema kerge liikuda. Paraku on mandrid sõidutee poolt ühendamata ning nende vahel asub maailma üks ohtlikumaid alasid — Darieni lünk.

YouTube’i kanal GeoGlobeTales selgitab oma videos, miks see koht on nii ohtlik ja miks seda ei tasu ületada. Video jutustaja sõnul: «Kas oled kuulnud, et on füüsiliselt võimatu sõita Põhja-Ameerikast Lõuna-Ameerikasse maanteed mööda? Kõik Darieni lünga, ühe maailma kõige ohtlikuma ala tõttu, mis katkestab maailma pikima maantee.»

Läbimatuks teeb Darieni lünga karm loodus. Troopiline mets, soised alad ja järsud mäed muudavad ala keerukaks isegi kogenud ränduritele. Lisaks valitsevad piirkonnas niiske kliima ja pidevad vihmasajud, mis muudaksid ka teede rajamise äärmiselt keeruliseks ja kalliks, vahendab Unilad.

Kuid mitte ainult loodus ei muuda Darieni lünka ohtlikuks. Piirkond on tuntud ka kui «maapealne põrgu», sest see on ainus maismaaühendus, mida mööda migrandid saavad liikuda. Paljud otsivad läbi selle piirkonna paremat elu, kuid kõik ei jõua sihtkohta. Looduslike ohtude kõrval varitsevad neid kuritegelikud rühmitused, smugeldajad ja relvastatud jõugud, kes tegutsevad regioonis, kus valitsuskontroll on puudulik.

Kui Darieni lünk on nii ohtlik, miks pole sinna siis teed rajatud? Kuigi see lahendaks transpordiühenduse probleemi, on teekonna rajamine keskkonna eripära ja suurte kulude tõttu peaaegu võimatu. Piirkonna niiske kliima, keerukas maastik ja bioloogiline mitmekesisus teevad selle logistiliselt keeruliseks ja rahaliselt kulukaks ettevõtmiseks. Samuti võib tee rajamine ohustada ainulaadset looduskeskkonda, mida hinnatakse kogu maailmas.

GeoGlobeTales toob välja, et migrandid, kes otsivad läbi Darieni lünga paremat elu, satuvad sageli hätta. «Paljud neist ei jõua kunagi sihtkohta. Lisaks raskesti läbitavale maastikule ja metsloomadele varitsevad rändureid selles piirkonnas tegutsevad kurjategijad,» selgitab jutustaja.

Darieni lünk on rohkem kui lihtsalt füüsiline barjäär — see on proovikivi nii loodusele kui inimloomusele.