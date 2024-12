VIDEO Tartlaste tagasivaade kultuuripealinna aastale: «Selle mõju saame alles hiljem tunda!»

Kultuuriminister Heidy Purga sõnul on Tartu 2024 kultus kanda kinnitanud nii Eestis kui ka mitmel pool mujal Euroopas. «Tartu tõi Euroopa kultuuripealinnana kogu sektorile juurde oskust, julgust ja võimekust mõelda ning suhelda globaalsemalt, aga seejuures mitte ennast ära kaotades, vaid vastupidi – oma hoides ja veel rohkem hinnates,» ütles Purga. «Olen kindel, et selle aasta vilju saame nautida veel mitmetel tulevastel aastatel.»

Tartu 2024 juhi Kuldar Leisi sõnul näitas kultuuripealinn, et Lõuna-Eesti 20 väga erineva ja omapärase omavalitsuse koostöö on võimalik ja see jääb kestma ka peale 2024. aastat. «Ma loodan, et kõik need kohalikud omavalitsused, nende juhid ja kultuuriloojad, kes on kultuuripealinnaga seotud, sellest tõukest nüüd vaimsust edasi kannaksid ning enam kui 500 välismaa partnerit siia samuti tee tagasi leiaksid,» ütles Leis.