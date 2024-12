MÄRKIMISVÄÄRNE LEID Teadlased avastasid väidetavalt uue iidse inimliigi

Pilt on illustratiivne.

Hiinas Xujiayao piirkonnast avastatud fossiilid ja tööriistad on viinud teadlased järeldusele, et tegu võib olla uue inimliigi avastamisega, millele anti nimeks Homo juluensis. 300 000 aastat tagasi Ida-Aasias elanud liigi koljumaht ulatus 1768 kuupsentimeetrini, mis on märkimisväärselt suurem kui neandertallaste (1440 cm³) või Homo sapiens​'i (1350 cm³) koljumaht. Lisaks avastati nende elupaigast tuhandeid kivitööriistu ja loomaluusid, mis aitavad teadlastel liigi olemusest paremat ülevaadet saada.