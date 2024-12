Transatlantiline jänes ootab Pariisis nüüd väljasaatmist

Teisipäeval suutis hinnanguliselt 55 kuni 60 aasta vanune naisterahvas end munsterdada New Yorgist Pariisi suunduva lennuki pardale, kirjutab CNN. Proua läbis USAs edukalt turvakontrolli ja pidi ette näitama ka oma passi, kuid seda ei märganud keegi, et piletit tal polnudki. Tänupühade-eelne teisipäev on USAs üks kõige kibedamaid reisimisperioode ning ajakirjanduses on viidatud, et suured rahvamassid võisid piletita pardalesaamist hõlbustada.