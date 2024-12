Miks vene turistid Antarktikas näljastreiki alustasid?

Reisijad kurdavad meedias, et ära jäid kõik peatumised sellistes kuulsates lõunamandri paikades nagu näiteks Elephant Island, Paulet Island ja Deception Island. Pingviine, igijääd ja leopardhülgeid näha lootnud reisijaile on laevafirma pakkunud võimalust saada tagasi 50% reisi hinnast või 65% krediina uue reisi ostmiseks. Meedia andmeil maksid reisijad seikluse eest kuni 10 000 eurot, kuigi kriitikud viitavad, et sageli on hinnad veelgi kõrgemad. Grupp pardal viibivaid venelasi reageeris peatuste ärajäämisele ja laevafirma kompensatsioonipakkumisele näljastreigi alustamisega.