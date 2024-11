VIDEO JA GALERII Kõige krapsakamad peolised pole sugugi verinoored: «pole me midagi nii tutsud!»

Külmal novembri hommikul kostus Tartu vanalinna tänavatel muusikat – Genialistide klubile lähenedes hakkas paistma kirgast valgust, naeru ja jutusaginat. Tänavail oli näha mitmeid reipa sammuga peole ruttavaid paare ja gruppe, keda võtsid väravas vastu kollaste jopedega naeratavad korraldajad. Õhus oli tunda põnevust!

Meeleolukas pidu algas Tartu linnapea Urmas Klaasi tervituskõnega ja päeva viis läbi TikToki superstaar Mamma ja tema lapselaps Robin Pass. «Eatu pidu» oli pühendatud vanemale põlvkonnale, kuid tantsupõrandalt leidus ka nooremaid jalapaare. Siiski ei saanud noored täna üksi klubisse sisse.

«Idee oli luua midagi toredat. See on ju austusavaldus eakatele, aga samas ma mõtlesin kohe, et minu vanaema tuleks siia peole, aga ma ei saanud üle ega ümber sellest, et ma tahaksin koos enda vanaemaga tulla,» rääkis ürituse peakorraldaja Klaudia Kaasik. «Noored saavad sisse siis, kui neil on eakas kogenud kaaslane käekõrval – see on nende pilet.»

Foto: Silver Gutmann

Pidu oli niivõrd populaarne, et oli juba päevi varem välja müüdud. Kõigile osalejatele, kelle iga ulatus üle 65 aasta, oli sissepääs tasuta. Hommikused pidulised said Möku baarist osta endale nii külmi kui sooje jooke – kõik lauad olid inimesi tihedalt täis. Möku baarmenid said noortepidudele vahepalaks agaralt kohvi ja teed teha, kuid laudadel oli näha ka kokteiliklaase ja limonaadipudeleid.