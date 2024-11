Laupäeval on Tartu 2024 lõpupeole oodata tuhandeid inimesi: millega tuleks arvestada?

Kuna terve päev on üritustest tulvil, siis oodatakse laupäeva jooksul kesklinnast läbi liikuma tuhandeid inimesi. Mitmed üritused toimuvad õues. Oodata on hilissügiseselt jahedat ilma ning võib sadada vihma. Korraldaja soovitab iga ilmaga liikuda Pirogovi pargi trepiastmetel ettevaatlikult, et vältida libisemist.

Ligipääsetavuse parandamiseks on inva-ala paigutatud Pirogovi pargi lava ette, kuhu on oodatud kõik liikumisabivahendi kasutajad. Sinna on võimalik pääseda 15 minutit enne iga vaatemängu algust koos Tartu 2024 saatjaga Lossi tänava pargi sissepääsu kaudu. Toimumiskohale lähimad invaparklad asuvad Jakobi ja Magistri tänaval. Täpsem ligipääsetavuse info ja kaart on leitav Tartu 2024 kodulehelt.