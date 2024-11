Kas veedaksid üheksa euro eest öö Jaapani kõige halvemas hotellis?

Veelgi kummalisem oli see, et kedagi ei paistnud kohal olevat, kes külalised sisse registreeriks.

Ja lukud? Kui arvasid, et saad sisse elektroonilise võtmekaardiga, mõtle uuesti. Uksed olid kinnitatud kaablivitsadega, mis tuli enne tuppa sisenemist läbi lõigata. Jah, päriselt.

Ehkki enamik inimesi eelistaks sellisest kohast eemale hoida, otsustas arvustaja siiski öö seal veeta. Ta kinnitas hiljem oma jälgijatele, et mingit kummitamist ta ei kogenud.

Kiire otsing Google'is näitab, et Sanwa hotell on saanud hüüdnimeks «Jaapani kõige halvem hotell», kuigi seal elab jätkuvalt inimesi ka pikaajaliselt.

«Ma ei usu, et seal ei kummita,» märkis üks kommenteerija.

«Isegi kui see pole päris räpane, on see ikkagi täiesti rõve! Kuidas keegi siin üldse elab?» lisas teine.