Sensoorne konflikt

Autos liikudes saab sisekõrv selgeid signaale, et keha on liikumises. Samal ajal keskenduvad silmad paigalolevale raamatu tekstile, edastades ajule vastupidise info. See vastuolu ajus, mida nimetatakse sensoorseks konfliktiks, võibki viia iivelduse tekkeni.