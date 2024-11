«Rooma ei ole Disneyland!» Kohalikud on nördinud Airbnb gladiaatorite lahingute üle Colosseumis

Rooma ametnikud on väljendanud rahulolematust uudise üle, et Colosseum hakkab pärast tööaega ainulaadset kogemust pakkuma, mis on inspireeritud filmist «Gladiaator II».

«Õpi gladiaatorite võitluse kunsti ja näita oma vaprust, astudes vastamisi kaasvõitlejatega. Sinu saatuse otsustab summa rudis – kohtunik. Meki võidu magusust ja liitu läbi aegade võidukate gladiaatorite ridadega,» kirjutati Airbnb pressiteates.

Rooma kultuurikomisjoni president Erica Battaglia kritiseeris algatust, öeldes CNNile, et see muudab Colosseumi valitud seltskonna lõbustuspaigaks.

«Colosseum on maailmapärandi objekt ja see tuleks suunata pigem kaitsmisele,» rõhutas Battaglia.

Rooma kultuurinõunik Massimiliano Smeriglio avaldas oma Facebooki postituses muret selle uue algatuse pärast.

«Uudis sellest, et Colosseumis toimub gladiaatorite vaatemäng, tekitab meis segadust ja kahtlusi. Me mõistame, et Colosseumi säilitamise ja restaureerimise tähtsusele soovitakse tähelepanu juhtida, kuid sellise üritusega toetatakse taas kultuuri muutmist lihtsalt müügikaubaks ja tarbimiseks.»

«See lähenemine on vastupidine sellele, mida meie soovime – et kultuuripärand oleks väärtuslik, hariv ja kõigile kättesaadav,» lisas Smeriglio.

Ka Demokraatliku Partei poliitik Enzo Foschi väljendas pahameelt, öeldes The Telegraphile: «Pärast seda, kui nad on Rooma ajaloolise keskuse enda valdusse võtnud ja muutnud selle suureks lõbustuspargiks, tahavad nad nüüd Colosseumi trivialiseerida. Rooma ei ole Disneyland.»

Colosseumi arheoloogiapargi juhtkond, mis vastutab ikoonilise mälestise eest, kaitses projekti, väites, et selle eesmärk on tõsta amfiteatri ajaloolist ja kultuurilist väärtust, pakkudes põhjalikult läbi mõeldud ja ajaloolistele uuringutele tuginevaid kaasahaaravaid tegevusi, vahendab CNN.

Airbnb rõhutas oma pressiteates, et projekt on osa nende algatustest, mis on suunatud Euroopa päranditurismi elavdamisele. Ettevõte on annetanud üle kümne miljoni euro Euroopa kultuuripärandi toetuseks. Lisaks tõsteti esile, et Airbnb panustab Colosseumi pärandi restaureerimisse ja arendamisse, sealhulgas Colosseumi alalise näituse uuendamisprojekti.

Allikas: People.