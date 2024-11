Lahkus maailma vanim mees

Kui Tinniswoodilt küsiti, kuidas maailm tema elu jooksul muutunud on, vastas ta naerdes: «Minu arvates pole see palju parem kui varem. Mõnes kohas võib-olla küll, aga teistes kindlasti mitte. Lennukid on maailma väiksemaks teinud, aga muus osas tundub kõik üsna sarnane.»