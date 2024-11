Video: Mis tunne on sattuda klaustrofoobsesse pilukanjonisse?

Oma 26 kilomeetriga, millest 20 on sellised, kus kanjoni kohati ligi kahesaja meetri kõrgused vete voolitud seinad asuvad teineteisest vaid mõne meetri kaugusel, on Buckskin Gulch ehk Hirvesokunaha kanjon pikkuse poolest unikaalne. See sinna inimesi meelitabki. Enamik, kes Utah’ osariigi lõunaservas kulgevat kanjonit täies pikkuses läbida soovivad, peavad seal kusagil ka telkima. Telkimiseks on vaja luba.