Iirimaa

Iirimaa pakub kuni 80 000 eurot toetust neile, kes on valmis elama mõnel maalilisel rannikusaarel vanas majas, mis vajab renoveerimist. Rahvusvahelise kolimisega tegeleva ettevõtte Seven Seas World Wide ekspert Wayne Mills selgitab: «Seal on 30 saart, mille kogurahvaarv on vaid 3000 inimest. Iirimaa eesmärk on neid saari taaselustada, meelitades kohale nooremaid elanikke.»