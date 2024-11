VIDEO Põhjanaabrite linn kogub internetis kuulsust kui «maailma depressiivseim linn»

Kouvola, Soome lõunaosas asuv tööstuslinn, on viimastel aastatel saanud internetis maine kui «kõige depressiivsem linn maailmas». Kuigi Soome on tuntud oma lummava looduse ja hea elu-olu poolest, on Kouvola saanud erilist tähelepanu oma ainulaadse linnaatmosfääri tõttu, mis mõne jaoks mõjub kui hall ja igav keskkond, samas kui teised naudivad just selle paiga kummalist ja melanhoolset võlu. Kuid mis teeb Kouvolast maailma kuulsa «meemi» ja miks see on pälvinud nii palju huvi, et sinna lennatakse üle ilma kohale, et veenduda, kas tõesti on tegemist nii masendava kohaga, nagu väidetakse.