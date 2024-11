Reisilt saadud soovimatu suveniir võib seisneda tohutus arves

Kuna kiiremates võrkudes võib allalaadimise kiirus olla kümneid või suisa sadu megabaite sekundis, võib ettevaatamatult taolise tariifiga välismaal mobiilset internetti kasutades endale tekitada soolase arve imeruttu. Tele2 erakliendi kõneteenuste valdkonnajuht Henry Murumaa lausub, et nende firma ajaloos on ette tulnud «ekstreemseid» arveid, mis ulatuvad lausa kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neerot sõnab, et «halvad üllatusarved» on ka nende praktikas ulatunud mõne tuhande euroni. «Kuna arve on tekkinud välisriigi võrgus, esitab sealne võrguoperaator vastava arve tasumiseks Eesti võrguoperaatorile,» räägib Neerot, kelle sõnul on siiski püütud klientidele võimalust mööda vastu tulla.