Indias jõid sajad inimesed püha vett, mis osutus hoopis konditsioneeri vedelikuks

Põhja-Indias Vrindavanis asuv Shri Banke Bihari tempel on jõudnud rahvusvahelistesse uudistesse pärast seda kui avastati, et püha vesi, mida inimesed on templis tarbinud, osutus hoopis kliimaseadme kondensaatveeks. Templivõimud on pärast juhtunut teinud avalduse, et vältida edasisi terviseohte ja valeinformatsiooni levikut, vahendab Times of India.