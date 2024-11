Luksuslik reisilaev oli justkui külilimineku äärel

Internetti on lekkinud fotod ja videod kruiisifirma Royal Caribbean alusega Explorer of the Seas Kanaari saarte lähistel juhtunud hirmutavast intsidendist. Vahejuhtum leidis aset 7. novembril, kui laev oli transatlantilisel kruiisil Barcelonast Floridasse ja just alustamas Atlandi ookeani ületamisega. MSNis on näha reisija Gavin Waitesi poolt filmitud klippi taldrikuid ja toitu täis põrandaist, veebilehel News24online võib näha videot kukkuvaist dekoratsioonidest ja inimestest, kes püüavad aina enam kaldu vajuval põrandal kuigi püsti jääda ning ajaleht Daily Mail kirjeldab reisijate karjeid ja katseid mööblitükkidest kinni haarata.