Eestlaste seas populaarne sihtkoht võttis vastu ranged meetmed turistide piiramiseks

Linnapea Sara Funaro ja tema kabinet kiitsid heaks 10-punktilise plaani, millega keelatakse ära mitmed esemed, mis on seotud turismindusega, teatas linnavalitsus oma avalduses. Keelatud on näiteks võtmekarbid ja valjuhääldid giididele. Võtmekarpe, kuhu jäetakse sisse võtmed külalistele, on paigaldatud lühiajaliste rendikorterite ustele, näiteks AirBnb majutustele. Need on aga muutunud kohalike seas turistide vastu suunatud pahameele sümboliks.