Lennusaatja: seda nippi kasutades võid saada tasuta äriklassi lõuna

Lennukitoit ei ole just tuntud oma rikkaliku maitse või kauni välimuse poolest. Pigem on selle maine üsna kehv: liiga soolane, maitsetu või midagi muud. Näiteks, üks reisija jagas oma kogemust, kus talle serveeriti lennul juustumakaronid, mis olid üle kallatud vesiste seentega. Neid näiteid on kindlasti veel. Kui aga soovid oma mikrolaineahjus soojendatud lasanje ja kuiva salati asemel midagi veidi maitsvamat (ja seda ilma piletihinda tõstmata), siis on olemas üks nipp, mis võib sind aidata – tasuta äriklassi eine. Aga kuidas seda saada?