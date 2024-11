Mida teada Euroopa uutest kultuuripealinnadest?

Kagu-Saksamaal paiknev Chemnitz ja Sloveenia ning Itaalia piiril asuv Nova Goricia saavad 2025. aasta jaanuari uuteks Euroopa kultuuripealinnadeks. Chemnitz võtab tiitli pidustustega vastu 18. jaanuaril 2025 ja moto all «C the Unseen» (vabas tõlkes: näe seninähtamatut) ning on Lääne-Berliini, Weimari ja Ruhri järel neljas selle tiitli pälvinud Saksa linn, meenutab Soome reisiuudiste leht Matkaviikko. Nova Goricia Sloveenia ja Itaalia piiril on aga tuntud oma erilise ajaloo poolest: linn sündis alles 1947. aastal, kui Pariisi rahulepingud jätsid ajaloolise Goricia Jugoslaavia asemel Itaaliale.