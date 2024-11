Maailma vanima veiniga saarel laulavad kõik

Ka veinil on Küprosel naudingute juures sõna sekka öelda. Välja arvatud spetsialiteet commanderia puhul, mis on juba üle 800 aasta sama nime all tuntud ja tunnustatud maailma vanimaks magusaks veiniks ja mille traditsiooniline Karserase veinimaja külastus Dorose külas on saarel kindel must. Suure tõenäosusega on siin veini kultiveeritud juba üle 5000 aasta ja juba Kreeka veinijumal Dionysos olevat siinset veini kõrgelt hinnanud. Nüüd teevad seda ka kohalikud ja eriti valge Xynestery ning punane Mavro on teiste sortide kõrval need viinamarjad, millest valmib populaarne kõrge kvaliteediga vein. Et vein aina populaarsemaks muutub, seda näitab ka veinimajade külastus, mille moodsad ja maitsekalt sisustatud terrassid ja saalid on nädalalõppudel kohalike noorte poolt hõivatud. Sisse tasub astuda näiteks elegantse sisedisainiga Vlassidese vinoteeki Koilanis või Vasilikoni Paphose lähedases Kathika külas. Enne kohalejõudmist on suur võimalus kohtuda Küprose ülevoolava külalislahkusega, kohtudes põllul veinitaluniku emaga, kes kindlasti tahab kaasa anda just korjatud suvikõrvitsaid. Limassoli lähedane mitmete auhindadega pärjatud Tsiakkase veinimaja on oma etikettidele kujundanud siili, jänese ja rebase, keda kohtab istandustes, mille mägistele nõlvadele avaneb õhtupäikeses imeline vaade.