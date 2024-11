Eelmisel esmaspäeval kell 6 hommikul East Midlandsist startinud lennuk pidi jõudma Tenerifele umbes neli ja pool tundi hiljem, kuid lennust sai pardakaose tõttu suur meediaskandaal. Lennumeeskond teavitas Hispaania võime juba enne maandumist, kuna pardal oli tekkinud terve rida probleeme, mille põhjuseks oli grupp reisijaid, kes muutusid järjest agressiivsemaks ja häirisid lennurahu. Ühe reisija kohta on teada, et ta «urineeris lennuki vahekäigus põrandale», vahendab ajakiri Travel and Tour World.

Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary avaldas hiljuti muret, et reisijate häiriv käitumine on suvekuudel hüppeliselt kasvanud. Ta seostas selle probleemiga sagedasi lennuhilinemisi, mis on suuresti põhjustatud alkoholi ja narkootikumide tarbimist enne lendu. «On tõsiselt muret tekitav, et reisijate käitumine on muutunud agressiivsemaks, eriti kui mängus on hilinemised ja alkoholi mõju,» sõnas O'Leary.