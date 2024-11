Vaata, mis riigil on maailma kõige võimsam pass: mitmes on Eesti?

Kõige sagedamini viidatud passide edetabel on Henley Passport Index, mille on koostanud konsultatsioonifirma Henley & Partners, tuginedes rahvusvahelise õhutranspordi assotsiatsiooni (IATA) ametlikule andmestikule. Edetabeli aluseks on see, kui palju erinevaid riike saab teatud passiga viisavabalt külastada.