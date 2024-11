Maailma õnnelikem linn ei asu meist üldse kaugel

Toidugurmaanidele on linna uusimaks maiuspalaks Banken Food Hall, mis meelitab külastajaid ligi nii lähedalt kui kaugelt. See toidusaal pakub seitset erinevat kööki, veini- ja kokteilibaari ning mitmeid kohvi- ja jäätiselette. Avatud iga päev alates kella 11st, on tegemist ideaalse kohaga avastamaks kohalike ja rahvusvahelisi maitseid.