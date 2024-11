Unistuse poole vaatamata ohtudele

Naine kirjeldas oma kogemust emotsionaalses videos, milles selgitas, miks ta sellise suure ja riskantse asja ette võttis. «33. rasedusnädalal otsustasin, et ronin Everesti tippu, mõeldes, et see võib olla mu viimane võimalus,» rääkis ta. «Hirm ja terve mõistus karjusid: «Peatu!», aga minu sees põles see unistus nii suure leegiga – kui mitte nüüd, siis võib-olla mitte kunagi. Teadsin riske, kuid tundsin, et see on mu viimane võimalus.»

«See oli minu jaoks võimalus oma unistust järgida, kuigi teadsin, et panen ohtu nii oma lapse kui enda elu,» tõdes ta. «Hirm ja põnevus – sa ei saa selle eest põgeneda. Astusin tundmatusse, jättes maha mugavuse, millega olin harjunud.»

Mäe tippu jõudes hakkas naine kogema äkilisi valusid – esimesed tuhud tabasid teda. «Seal, keset Everesti jäiseid tuuli ja külma, tundsin esimesi kokkutõmbeid ning teadsin, et tagasiteed ei ole... Mu jõud oli otsas ja valu väljakannatamatu,» kirjeldas ta pingelist hetke.

Kui tal lõpuks lootekest purunes, sai ta aru, et vajab abi ning ei suuda ise hakkama saada. Mäetipus leidis aset kiire päästeoperatsioon – kopter jõudis tema ja lapse juurde just õigel ajal. «Olin peaaegu minestamas, aga kui nägin kopterit, tundsin kergendust ja tänulikkust, et keegi tuli mind ja mu last päästma,» meenutas ta. Haiglas vajas naine turgutamist ja nädala möödudes hakkas ta end taas tugevana tundma. «Pärast nädalat haiglas, kui olin kodus ja vaatasin oma vastsündinud pojale otsa, sain aru, et tema nimeks saab Eric – mäe auks, mis meile uue elu andis.»

Vastuolulised reaktsioonid

Paljud inimesed kritiseerisid tema ettevõtmist kui vastutustundetut ja ohtlikku. «See on hullumeelne! Sa peaksid maksma iga sendi oma päästeoperatsiooni eest,» kommenteeris üks vaataja. Teine lisas: «Sa pole just kõige teravam pliiats...»

«Kuigi ma usun eneseteostusse, oli see väga idiootne ja egoistlikult riskantne otsus,» kommenteeris kolmas.

Naine on jäänud oma otsuse juurde, rõhutades, et tegemist oli sügavalt isikliku unistusega, mida ta tundis, et peab ellu viima, olgugi et see tõi kaasa eluohtlikke tagajärgi.