Põhjamaine hotellikett ja lennufirma loovad ühise boonusvaluuta

Põhjamaade üks suuremaid hotelligruppe Strawberry ja lennufirma Norwegian on teatanud, et võtavad 19. novembrist kasutusele ühise boonusvaluuta, mis kannab nime Spenn. Norwegiani lehel selgitatakse, et iga kulutatud euro toob sisse 1...5 Spenni sõltuvalt broneeritud hinnatüübist, Strawberry lehel öeldakse, et Spenne saab kasutada hotelliööde eest ka osaliseks maksmiseks. Eksisteerivaid boonuspunkte Spennideks konverteerida ei saa. Mõnevõrra murettekitavalt on Norwegiani lehel märgitud, et Spennide teenimiseks peab Norwegian Rewardsi programmis kliendil olema registreeritud aadress Soomes, Rootsis, Taanis või Norras. Saab näha, kas taoline reisimaailmas pigem ebatavaline piirang jääb ka püsima. «Põhjamaade esimese lojaalsusvaluuta» kohta saab rohkem infot spetsiaalselt lehelt Spenngroup.com