Kuidas Oyvindi häärberisse pääseb

Teadsin, et Oyvind* pakub võimalust olla tema majas Rangoy saarel kesk-Norra kandis. Oyvindi perekonnanimi on sama mis saarel, kust ta pärit - Rangoy ja juurdlesin, kas perenimi on saare järgi või vastupidi, ostsid saare ja panid saarele oma nime. Või on tegu kirjanikunimega nagu Rangoy saare Oyvind. Pole julgenud siiani küsida, aga küll küsin. Oyvind on eesti fill. Ma ei teagi, kus ta eesti keelt õppis, a kes talle seda Norras ikka oleks õpetanud. Elab igatahes koos eesti naisega Põltsamaal ja õpetab midagi Tartu Ülikoolis, jälle ei tea mida, ega ometi eesti keelt? Kui salamisi teada saan, ütlen teile. Nillisin Oyvindi juurde residentuuri minekut ammuilma, aga sain aru, et seal käivad paljud Eestist külakorda, pean järjekorda võtma. Kuulsin, et Oyvind taotleb ametlikku kultuurimaja staatust Norra riigilt ja stippe eesti kirjanikest residentidele ja sain aru, et tekib kiiresti kümneaastane järjekord ja tuleb peale pressida, kuni stippe veel pole ja peab ise olemisele pisut peale maksma. Tõsi hoopis vähem, kui Airbnb kaudu elamist rentides, mis on samuti võimalik. Suur nelja apartemendiga iidne, valgeks värvitud talumaja, kahekordne häärber, pigem väike kalurimõis – vaatasin Airbnb saidilt piilti - oli välja jagatud terveks suveks. (Suvel olengi parema meelega Eestis ja sel suvel kohe suure mõnuga, pealegi tuli suvila elektrit korrastada ja see võttis arvatu asemel mitu korda rohkem aega, aga sellega oskan igasugu remontide puhul juba arvestada. Katuste vahetamine võttis paari rehkendatud nädala asemel terve suve. Mis oli mõnus, sest nii ei pidanud kogu aeg mõtlema abielulahutusele, mis parajasti käimas.) Juurdlesin, kas Oyvind on kuulnud mu halbadest elukommetest ja seepärast kahtlev. Kardab, et ma ei tea, kui kallis on Norras õlu ega soovi mind saata kainuse ja kasinuse hukatuse sisse. Aga ma olin Norras käinud ja otsustasin kuu aja õlle pagasnikus kaasa võtta. Juba harjunud nõksud. Viimati tegin nii Gotlandil ehk Ojamaal Visbys residentuuris käies. No ja Ventspilsis. Kuhu polnud eriti mõtet Eestist õlut tassida, kui Aldaris ja teised läti joogid samuti mokkamööda.