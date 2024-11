Lumeootel Slovakkia sulatab ka ebaromantilised südamed

Puhkus on üks omamoodi puhastumine. Koht selle tegevuseks tuleb hästi läbi mõelda. Meri on üks võimalus, aga samasugune tunne tekib ju ka mägedes. Lääne-Slovakkias Banská Štiavnica linna lähedal asub Slovakkia kaasaegseim suusakuurort. Parim aeg siia jõudmiseks on veebruaris-märtsis. Natuke kaugele ta ju suurtest linnadest jääb, aga kahetseda seda pikka sõitu küll ei tasu. See koht on nagu segu slovakkide külalislahkusest ja unustatud sotsialismist. Kui juhtuda siia kanti väljaspool hooaega, ei toimu siin tegelikult mitte midagi. Majad seisavad tühjana ja ootavad lund. Teid ka. Tegelikult on ka selline vaikus ja ootamine omamoodi ilus, sest siis saad tegeleda ju teistsuguste tegevustega, kas või iseenda otsimisega. Banská Štiavnica linnas elab umbes 10 000 inimest. Jalutada tasub omapäraselt kaunis vanalinnas. Ajaloolise väärtuse tõttu on vanalinn UNESCO maailmapärandi nimistus juba 1993. aastast. Esmakordset mainisid seda linna keldid juba 3. sajandil eKr. Linna südameks on ajalooline Kolmainu väljak, kus domineerib mälestussammas Neitsi Maarjale. Väljakut kasutatakse sagedaste kultuuriürituste korraldamiseks. Siin jalutades tunned, kuidas satud ajas tagasi keskaega. Linn on tuntud ka omapärase muuseumi - «armastuse panga» poolest, mis oli 2021. aastal valitud Euroopa aasta muuseumiks. See on koht, mis on täielikult pühendatud armastajatele ja on loodud maailma pikima armastusluuletuse põhjal.