Põhjanaabritest vennad panid taevasse lendama asja, mille sarnast pole varem nähtud

Ari Lehtinen rääkis, et nende eesmärk on alati olnud proovida midagi uut: «Saun on lõbus koht, kus inimesed on heas tujus. See on ka suurepärane viis igapäevatööst vaheldust saada.» Vendade sõnul algasid lennu ettevalmistused varahommikul, et tagada ohutu ja meeldiv elamus. «Valmistasime seadmed ette juba kella kuue paiku hommikul ning seitsmeks olime valmis startima. Varustus sai peale, panime saunamütsid pähe ning suundusime taevasse,» kirjeldas Ari.