KUI PÕNEV! Kuulus Jaapani kunstnik paneb Eesti inimeste DNAd kunstivormi

«Ryoji Ikeda on kunstimaailmas tuntuks saanud oma mastaapsete, sageli teadusandmetel põhinevate ruumiinstallatsioonidega,» rääkis Kati Torp, Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 loovjuht. Torp, kes on kunstnikuga koostööd teinud varemgi, tõi Ikeda ühe tähelepanuväärse eripärana esile võime ühendada kunst ja teadus viisil, mis on detailitäpne, kuid samas ka audiovisuaalselt kaasahaarav.