Klassiga välismaale ekskursioonile? Loe, millist eeltööd teha, et reis õnnestuks!

Koolireisid on põnevad ja harivad sündmused, mis jäävad õpilastele meelde kogu eluks. Et need oleksid ohutud ning kulgeksid sujuvalt, on oluline, et nii õpetajad kui ka vanemad oleksid teadlikud reisi korraldamise peamistest nüanssidest. Saabuva jõuluvaheaja ootuses tuletab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) lapsevanematele ja õpetajatele meelde, mida koolireiside tellimisel silmas pidada.