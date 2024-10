ARKTIKA KUTSUB Just sina võid olla järgmine eestlane seikluslikul kelgukoeramatkal

Igal aastal viib Fjällräven ülemaailmse konkursi võitjad Skandinaavia tippu ekstreemsele matkale, kus ilmastikuolud on karmid ja temperatuurid võivad langeda kuni -35 kraadini. 300 km pikk elamusterohke teekond võetakse ette koos kelgukoertega ning edu tagavad seal meeskonnatöö ning usaldus.

«Kõige toredam on, et sa ei pea olema ülisportlik või väga kogenud. Piisab sellest, et sul on soov kogeda midagi erilist, pisut nutikust žüriile silma paista ning tahet olla ligi nädala väljaspool mugavustsooni,» ütles Kivaste.