Stjuardess jagas nippi, mis lahendab lennul esinevat tavalist probleemi

Metrole antud intervjuus selgitas endine British Airwaysi salongitöötaja Saskia Sekhri, et paljudel lennukitel on pardal riidekapp – ja reisijad saavad seda kasutada.

Seega, kui sul on mõni riideese, mis vajaks erilist kohtlemist, piisab sellest, kui küsid meeskonnalt, kas kapis on ruumi. Lisaks, kui sul on suur talvejope, on seda kappi riputades mugavam hoiustada, selle asemel et üritada see enda ees oleva istme alla suruda.

«Enamikul lennukitel on olemas riidekapid, kuid see ei ole üldteada – ma ütleks, et see on nagu Narnia kapp, ainult reisimisele pühendunud teavad sellest,» selgitas Saskia.

«Teeninduse ajal võib meeskond sinna riputada oma bleisereid või veste, kuid tavaliselt hoiustame oma esemeid pagasiriiulitel.»

Kui järgmine kord oled üks esimestest, kes tuleb pardale, võid märgata, et kapis on juba punase sildiga kotid, mille on kirjas crew,» lisas ta.

Saskia toob siiski välja, et suurema tõenäosusega on kaugemate sihtkohtade puhul pardal riidekapp olemas, kirjutab Metro.

«Mõned lühilendude lennukid on ümber ehitatud, et mahutada turvavarustust, näiteks pardaratastooli. Osa on lihtsalt ruumi suurendamiseks ümber ehitatud, kuna lühilendude teenindusruumid on üsna kitsad.»

«Siiki on enamikul kauglennu lennukitel mitmeid kappe, nii et tasub alati küsida!» jätkas ta.

Saskia sõnul on tavaliselt kallimat teenust kasutanud reisijad need, kes uurivad kapi kasutamise võimalust – kuid seda saavad kasutada kõik.

Saskia lisas: «Tavaliselt küsivad pardakapi järele sagedased lendajad, kes võtavad ärireisidele ülikonnakotid kaasa.»

«Teine variant on ostureisijad, kellel on suured poekotid, mis võtavad pagasiriiulil liiga palju ruumi.»

«Tavaliselt uurivad selle võimaluse kohta pigem premium-klassi kliendid, kuid ma pakun alati, et riputan pika või viisaka mantli iga kliendi jaoks pardale tulles üles – pole midagi hullemat kui kortsus mantel.»