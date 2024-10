Tooge mulle palun lusikas! Ei, l u s i k a s !

Endalegi üllatuseks ei olnud ma Seoulis varem käinud. Ja kuna panin tähele, et Finnairi lend läks mõistlikul ajal Tallinnast Helsingisse ja jõudis sealt mõistlikul ajal Lõuna-Korea pealinna (üks mõistlikest aegadest on minu jaoks näiteks kaksteist päeval)*, siis otsustasin, et lähen ja viin Eesti suursaadikule Lõuna-Koreas külakostiks Tallinna kilu.