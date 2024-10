PIILU SISSE 2030. aastal valmib maailma suurim lennujaam

Lennujaam hõlmab kokku üle 57 ruutkilomeetri, millest lausa 12 ruutkilomeetrit on kavandatud kaubandus- ja ostualaks – seega on ooteajal piisavalt võimalusi sisseoste teha, vahendab Metro.

Lennujaama disainimisel teeb koostööd Foster + Partners, kes on tuntud ka selliste projektide poolest nagu New Yorgi Midtowni bussiterminal ja uus Marseille'i lennujaam.

Uus lennujaam ühendatakse olemasoleva Kuningas Khalidi rahvusvahelise lennujaamaga, mis on olnud kasutuses alates 1983. aastast.

Kuigi veel pole välja kuulutatud, millised lennufirmad hakkavad Kuningas Salmani rahvusvahelisest lennujaamast tegutsema, prognoositakse, et lennujaama ehitus loob ligikaudu 150 000 töökohta, alates lennujuhist kuni kohviku baristadeni.

Lennujaama eeldatav aastane reisijate maht on 120 miljonit, mis võib 2050. aastaks kasvada kuni 185 miljonini. See projekt on osa suuremast eesmärgist tõsta Ar-Riyāḑi turismimahtu ja linna rahvusvahelist tähtsust.